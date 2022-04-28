شيخ الأزهر يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقد الأزهر احتفالية كبرى بالجامع الأزهر، اليوم بعد صلاة العصر، لتكريم الفائزين بمسابقة الإمام الأكبر السنوية للقرآن الكريم، والتي تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والإدارة العامة للجامع الأزهر.

مسابقة الأزهر للقرآن الكريم تعقد بشكلٍ سنوي

وتعقد مسابقة الأزهر للقرآن الكريم بشكلٍ سنوي، وتقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 162000 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، حيث اجتاز اختبار المرحلة الأولى للمسابقة 104529 طالبا وطالبة، وبدأت مرحلة التصفيات النهائية بجميع المناطق الأزهرية في شهر مارس 2022، وسوف يتم تكريم عدد 22794 طالبا على مستوى الجمهورية.

وتم ترشيح 388 طالبا حصلوا على أعلى الدرجات في اختبارات التصفية النهائية بالمناطق الأزهرية، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر بتكريم الطلاب الفائزين بالعشر مراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ظهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر، بعدها تعقد احتفالية كبرى بالجامع الأزهر لتكريم أوائل المناطق الأزهرية وعددهم 54 طالبا.

تكريم حفظة القرآن الكريم

وكانت وزارة الأوقاف، نظمت أمس الأربعاء، احتفالية كبرى بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت له معجزات ودلائل حسية عديدة على صدق نبوته، إلا أن «القرآن الكريم» يمثل من بينها المعجزة الكبرى، حيث كان معجزة في حياته ﷺ كما كان معجزة من بعده، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فكان معجزة في حياته صلى الله عليه وسلم حين فاجأ فرسان الكلمة من شعر ونثر بكتاب يعلو في كلماته ونظم آياته على كل إمكاناتهم وقدراتهم العلمية والأدبية، كتاب ذي أسلوب عجيب تحداهم به،