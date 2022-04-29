حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، هو شخص يحب الاستقلال بحياته الخاصة، ويبحث دائمًا عن أهداف جديدة بشكل مستمر في حياته ويرفض الروتين، ويحب الاستقرار العملي في حالة إذا شعر أن العمل يساعده على تحقيق طموحاته وخططه للمستقبل.

كما يسعى دائما مولود برج الحمل، إلى اكتساب المزيد من الصداقات في المحيط الاجتماعي، ويحب أن يكون دائمًا مركز اهتمام الجميع، إذ أن ذلك يشبع حبه للقيادة، ومن أكثر مميزات برج الحمل هو حبه لجميع المحيطين به، وسعيه الدائم إلى منحهم الشعور بالاطمئنان خاصة في حالة حدوث أي مشكلة أو تعرض أحد منهم لأي نوع من الضغوط.

وعلى المستوى العاطفي، مولود برج الحمل عاطفي ورومانسي ويسعى للاكتفاء من خلال علاقة واحدة دائمة ومستقرة مع شريك حياته، لهذا لا يرتبط بسهولة بل ينتظر حتى يجد الشريك الملائم لشخصيته.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا وصحيا

ينصح الفلك مولود برج الحمل، بضرورة تنظيم جهوده ومشروعاته على الصعيد المهني، حيث أن القمر موجود في برجه اليوم، لهذا تنصحه عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، بأن يضع طابعه الشخصي على خططه المستقبلية وعلى كل شيء يلمسه، لكن عليه تنظيم جهوده.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا واجتماعيا

يجب أن يستغل مولود برج الحمل روح المبادرة الموجودة لديه اليوم، بحيث تمثل داعمًا ومحركًا له، كما تمثل دافعا جديدا للأحداث في حياته الخاصة، وذلك وفقًا لنصائح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.