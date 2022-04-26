حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-4-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، شخص شديد العاطفة بطبعة، على الرغم من أنه من الأبراج الهؤائية، إلا أنه يحب الاستقرار في حياته العملية والعائلية، ويعرف بأنه شديد الثقة في نفسه وقدراته ومهارته الحياتية، التي تساعده على مواجهة أي مشكلات أو ظروف قاهرة، قد تواجهه في الحياة.

ومن مميزات برج الحمل أيضا، أنه شخص منظم في حياته، يحدد أولوياته في الحياة حسب الأهمية بالنسبة له، يرفض أن يخضع لقرارات الآخرين، ويفضل أن يكون صاحب التفكير الوحيد في مشاكله، إذ يحب أن يكون مستقل بذاته، ويفضل أن تسير الأمور على طريقته الخاصة.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا وصحيا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الحمل، اليوم، بضرورة الاهتمام بصحتك، والراحة من الضغوط الأخيرة، التي تتعرض لها في حياتك المهنية، ويجب عليك أيضا، أن «تفصل» قليلا حتى تشعر بالتحسن، خاصة أن القمر موجود اليوم في منزل الصحة، وهذا ما يؤكد أهمية تخصيص وقت للاهتمام بصحتك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا واجتماعيا

على مولود برج الحمل، التروي اليوم، لأن القمر ما زال في برجك، لهذا تنصحك خبيرة الأبراج عبير فؤاد، بالهدوء في الأحاديث مع الآخرين، ولا تفصح في الحديث عن أخبارك الخاصة والاجتماعية، بدون داع لمن حولك، وحاول أن تحتفظ بأسرارك لنفسك، كما يجب ألا تحاول الزهو بنفسك أثناء حديثك مع المحطين بك، ومن الأفضل أن تتواضع في أحاديك معهم.