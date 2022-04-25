حظك اليوم برج الحمل الاثنين 25-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل هو أحد الأبراج الهوائية، والتي ترتبط بالحالة المزاجية لصاحبه، كما أنه يأتي في الترتيب الأول بين مجموع الأبراج الفلكية، وكثيرًا ما يعاني مولود هذا البرج من المشاكل المستمرة، لأنه هوائى بطبعة.

ومولود برج الحمل، له العديد من المميزات، حيث أنه لديه الصفات القيادية منذ طفولتة، ودائمًا ما يكون هو القائد بين أقرانه، سواء في الألعاب الطفولية، أو في المراحل الدراسية المختلفة حتى سن الجامعة، ويستطيع مولود برج الحمل أن يقوم بقيادة فريق العمل الذي يعمل معه على الصعيد المهني، بل ويحقق معه خطوات متميزة في العمل، مما يجعله محط اهتمام من مديريه، وعلى الصعيد العاطفي، هو مرتبط جدًا بحياته الأسرية، ويبذل كثيرًا من الجهد لتحقيق الاستقرار الدائم بها.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد اليوم، مولود برج الحمل، بعدم الإعلان بأي شكل من الأشكال عن خططك المستقبلية على الصعيد العملي، وأن تتوخى الحذر من المحيطين بك في العمل، كما تنصحك بضرورة الاهتمام بصحتك بشكل كبير، خاصة وأن «نبتون» موجود في برجك اليوم، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

مازلت الأبراج تؤكد عليك بالهدوء اليوم وعدم الدخول في أي معارك على الصعيد العاطفي مع شريك حياتك، كما تنصحك بالكتمان بشكل مؤقت، لأن «نبتون» مازال موجود في برجك، وذلك وفقًا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.