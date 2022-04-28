الإنتاج الحربي تهنئ موظفيها بعيدي العمال والفطر.. وتدعوهم لمزيد من العمل

وجّه المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خالص التهنئة للعاملين في الإنتاج الحربي، بمناسبة عيد العمال وحلول عيد الفطر المبارك، وذلك خلال جولة أجراها اليوم بديوان عام الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، رافقه خلالها عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

تعزيز مسيرة التنمية

وأجرى الوزير مرسي، جولته بتقديم التحية والتقدير لجميع العاملين بالإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي، وإرساء وتعزيز دعائم الاستقرار بالدولة، داعيا جميع العاملين إلى بذل المزيد من العمل والجهد للوفاء برسالة الإنتاج الحربي النبيلة المتمثلة في تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات، وكذا تعزيز مسيرة التنمية والمشاركة في بناء حاضر ومستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة للمشاركة في مختلف المشروعات التي تخدم المواطن المصري.

وشدد وزير الإنتاج الحربي، أهمية الانتهاء من إنجاز المشروعات التي تنفذها الجهات التابعة، للالتزام بالتوقيتات المحددة للتسليم وبأعلى جودة مطابقة للمعايير والمواصفات القياسية.

قلعة الصناعة العسكرية

من جانبه، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لـ وزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الوزير مرسي شدد على ثقة الإنتاج الحربي في أبناءه العاملين، وحرصهم على الارتقاء بالقطاع ليظل قلعة الصناعة العسكرية في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، متمنيا من الله سبحانه وتعالى، أن يعيد هاتين المناسبتين على جميع العاملين بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.