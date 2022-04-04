بروتوكول بين الإنتاج الحربي و«بابيرس» الأسترالية لإنشاء مصانع تحويلية

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بابيرس الأسترالية في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلي ورق وأسمدة ومنسوجات، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور دومليك بيرى نائب السفير الأسترالي.

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب ، ومن جانب شركة بابيرس الأسترالية Edward byrt رئيس مجلس إدارة الشركة وحضر مراسم التوقيع المهندس محمد شيرين شحاته المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والسيد محمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير ومحمد فؤاد مترجم السيد الوزير والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس / هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة والدكتور مهندس رامى عازر المدير التنفيذى و العضو المنتدب لشركة بابيرس أستراليا والمهندسة هبه نايل المدير التنفيذى لفرع شركة بابيرس أستراليا بمصر.

الوزير «مرسي»: نسعى لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

وأوضح الوزير «مرسى» أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة بابيرس الأسترالية في مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلي ورق وأسمدة ومنسوجات، حيث يشمل نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات وهي إنشاء مصانع تحويلية للمخلفات الزراعية لمنتجات صالحة للإستخدام مرة أخري، تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتي سوف تستخدم في تحويل مخلفات أشجار الموز والتي تبلغ ما يزيد عن 2 مليون طن سنوياً إلي منتجات صالحة للإستخدام، إنتاج الاسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف.

الانتاج الحربي: استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني

وأكد الوزير «مرسي» أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهي إستخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما جدد الوزير «مرسي» الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة ،مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

«مكرم»: التعاون مع الانتاج الحربي يسمح لعلمائنا بالخارج بدعم جهود التنمية

من جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الانتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبا الي جنب مع الصناعات الدفاعية، مشيرة إلي التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية .

ومن جانبه، أكد دومليك بيرى نائب السفير الأسترالى حرص بلاده على زيادة استثماراتها بمصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة المصرية والتى لاقت قبولاً كبيراً من مختلف الهيئات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى حرص الحكومة الاسترالية على إتمام هذا البرنامج بنجاح وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى، وأشاد " بيري" بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشاد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب، وكذلك اهتمام الدولةالمصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وقال الدكتور مهندس رامى عازر المدير التنفيذى و العضو المنتدب لشركة بابيرس أستراليا إن الشركة تنتج منظمات ومحفزات نمو تدخل فى صناعة الأسمدة والمخصبات، مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل ،و آخرى تدخل فى صناعة الأدوية ،وكذا مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعات الأغذية ، بالإضافة إلي مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعة كيماويات البناء الحديث، مركبات عضوية و طبيعية تدخل فى صناعة الغزل و النسيج، مركبات عضوية وطبيعية تدخل فى صناعة البلاستيك وتعمل كبديل للبلاستيك. كما أعرب " عازر" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر على حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.