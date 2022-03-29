«الإنتاج الحربي» تتعاون مع «مصر الخير» لتدريب شباب قرى «حياة كريمة»

شهد المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين " قطاع التدريب " التابع لوزارة الإنتاج الحربى و " مؤسسة مصر الخير " ، جاء ذلك بديوان عام الوزارة وبحضور فضيلة الدكتور/ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .

وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس / عصام عبد المعوض عدلى رئيس قطاع التدريب ومن جانب مؤسسة " مصر الخير " السيد / محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، وحضر مراسم التوقيع المهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس / خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس/ محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير والدكتور / محمد توفيق مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية.

واوضح الوزير " مرسى " أن توقيع هذه المذكرة يأتى فى إطار توجيهات ودعم السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يهدف التعاون بين " قطاع التدريب " التابع لوزارة الإنتاج الحربى و " مؤسسة مصر الخير " إلى تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من قاطنى مناطق مبادرة " حياة كريمة " على المهارات اللازمة للمهن الحرفية والفنية داخل قطاع التدريب وكذلك توفير بعض ورش العمل الفنية للمهن داخل المناطق المستهدفة لإقامة الدورات التدريبية .

واشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه عقب فترة التدريب سوف يتم عمل تقييم وإختبارات لتلك الفئات المستهدفة فنياً للتأكد من اجتيازهم وتمكنهم من الدورة التدريبية للمهنة التى تم التدريب عليها ومن يجتاز تلك الإختبارات سوف يتم منحه شهادة إجتياز للدورة التدريبية .

وأكد الوزير " مرسى " على أن وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى فى مصر.من جانبه لفت السيد / محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذى لـ " مؤسسة مصر الخير " أن المؤسسة تعمل منذ نشأتها عام 2007 كأحد مؤسسات المجتمع المدنى المصرية على تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا فى المجتمع المصرى فى مجالات التعليم والبحث العلمى والصحة والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة وتدريب الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل ، موضحاً أن الاهتمام بالإنسان هو شعار المؤسسة، ورحب " عبد الرحمن " بتعاون مؤسسة مصر الخير مع وزارة الإنتاج الحربى والاستفادة من إمكانياتها التكنولوجيه والفنية المتميزة فى مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى بما يحقق التكامل بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى الوطنية والقطاع الحكومى لتنفيذ مشروعات قومية تصب فى صالح المواطن المصرى ورفع المستوى المهنى للشباب .

وبدوره أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة/ محمد عيد بكر أن هذا التعاون مع مؤسسة " مصر الخير " لم يكن الأول بل سبقه تعاون عام 2017 وكان الهدف منه تنفيذ برامج تدريب فنى ومهنى لعدد يصل إلى 1500 متدرب من الشباب لمساعدتهم فى توفير فرص عمل مناسبة فى الداخل والخارج ، ونوه "بكر " إلى أن تجديد التعاون مرة أخرى يؤكد على الثقة المتابدلة بين الطرفين للتعاون فى تنفيذ مشروعات قومية تهدف فى المقام الأول إلى بناء الإنسان .