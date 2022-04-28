«الشيوخ» يهنئ السيسي بعيد العمال: وفقكم الله وسدد على طريق النصر خطاكم

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، قائلا: «يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن أتقدم لكم بأسمى التهاني الطيبة وأصدق التمنيات، بمناسبة عيد العمال».

عمال مصر الأوفياء

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «ندعو الله أن يعيده عليكم وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا، لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن، كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير، وفقكم الله وسدد على طريق النصر والحق خطاكم، وكل عام وأنتم وعمال مصر الشرفاء بخير».