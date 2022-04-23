رئيس مجلس الشيوخ يهنئ المصريين بالأعياد الوطنية والدينية

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الشعب المصري بالأعياد.

رئيس الشيوخ: تمنياتي بعيد يسعد فيه المصريون بوحدتهم

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم :تواكب انعقاد هذه الجلسة مع بدايات مراسم إحتفال إخواتنا في الوطن أقباط مصر بعيد القيامة غداً الأحد، فبإسمى وبإسمكم جميعاً أتقدم لهم بالتهنئة، وأطيب التمنيات بعيد سعيد يسعد فيه المصريون جميعاً بوحدتهم الوطنية.

عبد الرازق: تحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء

واستطرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا : يتواكب انعقاد هذه الجلسة بذكرى إحتفال مصر بذكرى تحرير سيناء الطاهرة من يد المُحتل، بعد نضال عسكرى مشهود وضحى فيه أبطالنا من رجال القوات المسلحة في العاشر من رمضان ، وبعد نضال سياسى ودبلوماسى .

وأضاف عبد الرازق: التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء، والتهنئة للشعب المصرى العظيم ، وللرئيس عبدالفتاح السيسى بهذه المناسبة وبكل الأعياد التي تُهل علينا .