رضوى تطلب الخلع بعد 10 سنوات زواج: «مش عايز يشتغل وبنشحت من أهله»

بين أروقة محكمة الأسرة وقت الظهيرة، وقفت «رضوى. ن» أمام باب القاعة لتنتظر دورها، بعد أن قررت أن تنهي قصة عذابها، كما وصفت لـ«الوطن»، بعد أن دمر زوجها حياتها بسبب إهماله، وقالت: «مش عايز يشتغل وعايشين نشحت من أهله، وعيالي بيسألوني ليه بابا مش بيشتغل»، لذا لجأت للقضاء لتنهي زيجتها منه وأقامت دعوى خلع.

بعد قصة حب استمرت 4 سنوات كللت بالزواج، وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، اكتشفت «رضوى» أنها «دمرت حياتها باسم الحب»، وأنها اختارت زوج وأب «غير مسؤول»، لأن زوجها، بحسب قولها، يرفض العمل ويعيش على أموال أهله، وكانت تحاول جاهدة أن تصلح من حاله، إلا أنها «فاض بها الكيل»، بعد أسئلة أطفالها المتكررة عن عدم عمل والدهم، مثل أعمامهم وآباء أصدقائهم.

الأسرة كانت ترفض

قالت الزوجة الثلاثينية إنها كانت في عمر الـ15، ووقعت في حب زوجها، لتنتظره سنوات طويلة حتى تقدم لخطبتها، ورغم رفض عائلتها له في البداية وتبريرهم ذلك بأنه «شخص غير مسؤول»، إلا أنها حاربت أهلها من أجله، وتممت الزيجة، لتثبت لها الحياة أن أهلها كانوا على صواب، بحسب قولها.

وأكملت «رضوى» أنها أنجبت من زوجها على مدار 10 سنوات من الزواج، 3 أطفال، مشيرةً إلى أنها اضطرت إلى الاستمرار في الحياة معه، رغم كثرة المشكلات بينهما، حتى لا يلقي أحد من أهلها عليها اللوم على اختيارها.

ضرب وتهديد بالحرمان من الأطفال

وبصوت يعلوه البكاء، تابعت الزوجة حديثها لـ«الوطن» حول سبب تواجدها في محكمة الأسرة: «أنا حاولت كتير إني أقنعه بأنه يشتغل ونستقر بحياتنا وكان كل مرة بيضربني ويهددني إنه هيطلقني ويحرمني من عيالي، ولما العيال كبرت وفهمت بقوا يسألوني ليه بابا مش بيشتغل زي عمو، وليه مش بناكل في بيتنا، وأنا مبقتش عارفة أرد عليهم».

دعوى خلع

وأنهت «رضوى» حديثها قبل دخولها للقاضي بدقائق، بأنها تخطت خوفها من أن يلومها أحد، وتركت المنزل وأخذت أطفالها، وطلبت من أهلها أن يطلقوها منه، ولجأت لمحكمة الأسرة واقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1412، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.