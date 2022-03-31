«نورا» في دعوى خلع: «متجوز بنت عمي عرفي»

داخل أروقة محكمة الأسرة، جلست الفتاة على درجات السلم، تترقب في صمت لحظة مثولها أمام القاضي، لتبوح له عما كتمته في قلبها لسنوات، إذ فاض بها الكيل عندما علمت بأن زوجها تزوج من ابنة عمها التي كانت بمثابة أختها الكبرى، بحسب حديثها.

«نورا» روت مأساتها لـ«الوطن»، قائلة إنها عندما علمت بالأمر كذبت نفسها، وعند مواجهتهما لم ينكرا، وعلى الفور أخبرت العائلة بأمرهما، وطلبت الطلاق منه لكنه رفض، لذا توجهت للمحكمة، وأقامت ضده دعوى خلع.

دعوى خلع بعد 9 سنوات

وأضافت أنها تزوجت منذ 9 سنوات، بعد تخرجه في الجامعة: «كان شابًا متدنيًا، ومهذبًا، وتكتب النساء في حيائه أشعارًا، وفي اللقاء الأول تحدث معي عن وظيفته وطبيعة حياته، وبعد الخطبة كان محافظًا للغاية، وأوهمني أنه لا يدخن ولا يسهر مع أصدقائه».

الزوج يتعاطى المخدرات

وتابعت أنه بعد الزواج سقط القناع الذي كان يرتديه، وبدأت رحلتها معه في المعاناة، بعد تأكدها أن عائلتها سترفد الانفصال، موضحة أنها مع الوقت بدأت تكتشف ابتلاعه الأقراص المخدرة، «لما كنت بعترض على سهره بره البيت للصبح بيضربني، وبعد مدة قصيرة حملت منه».

خيانة الزوجة

وبصوت يغلب عليه نبرة الاستغراب، قالت «نورا»: «عشت عمري كله أتحمل عشان إبني، وكنت بضرب وبتخان وبستحمل علشان ابني ميترباش بعيد عن أبوه، لحد ما حسيت إن في حاجه غريبة بتحصل بينه وبين بنت عمي، لحد ما رفضت عريس لسبب تافه، على الرغم من أنها مطلقة من فترة طويلة».

وأضافت: «بعد فترة بدأت أتأكد إن في حاجة بينهم من المكالمات، وتواجدهم في كل التجمعات العائلية، ولما ركزت وتابعت التليفون عرفت إنه بيتقابلوا كتير، ولما روحت وراهم عرفت إنهم متجوزين عرفي من شهور، ومأنكروش ده»، موضحة أنها توجهت لمحكمة الأسرة بإمبابة، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 7223، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.