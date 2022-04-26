أقامت دعوى خلع.. زوج يشوه وجه زوجته بـ 50 غرزة انتقاما منها بكرداسة

شهدت منطقة كرداسة جنوب الجيزة واقعة مأساوية، بعدما شوَّه زوج وجه زوجته بعد الاعتداء عليها بسلاح أبيض أثناء سيرها في أحد الشوارع، حينما علم بقيامها برفع دعوى قضائية ضده.

تعود تفاصيل الواقعة حينما حررت «نسمة .س» تبلغ من العمر 27 عامًا، محضرًا بقسم الشرطة، حمل رقم 5121 جنح كرداسة لسنة 2022، تتهم فيه زوجها يدعى «محمود .م» في العقد الثالث من العمر، يعمل جزماتي ومقيم بذات العنوان، أنه اعتدى عليها بالضرب وأحدث إصابتها بـ50 غرزة بوجهها، بسبب الخلافات الأسرية.

طلب منها أموالاً لشراء المخدرات

يقول «محمد سيد» شقيق الضحية، إن زوجها دائم التعدي عليها من وقت حفل زفافهما منذ 10 سنوات مضت، أنجبت منه 3 أطفال «خالد ومحمد وجنى»، وكثير المشاكل مع شقيقتي بسبب رفضه الإنفاق عليها وعلى أولاده، حتى وصل بها الحال ونزلت تبحث عن عمل، حتى وجدت عملاً كعاملة نظافة لكي توفر ما يحتاجه أطفالها، وفي نفس الوقت يطلب منها أموالاً لشراء المخدرات، فرفضت وطلبت منه الطلاق فرفض تطليقها، ثم قامت بإقامة دعوى قضائية ضده في الأيام السابقة وحكمت لصالحها.

تهديدات للمجني عليها

ويضيف شقيق الضحية لـ«الوطن»: «أن وقت الواقعة كانت في تمام السابعة صباحًا عندما كانت ذاهبة لعملها بإحدى الشركات، انتظرها وقام بالاعتداء عليها وشوه وجهها وأحدث عاهة مستديمة بـ50 غرزة، ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان الواقعة كما حدثت، وأن مستقبل شقيقته في الدمار وأطفالها لم يجدوا من يحنو عليهم بعد هذه الواقعة، ومن الوقت للآخر يقوم بالاتصال عليها ويهددها بإنهاء حياتها إن لم تتنازل عن هذه الدعوى التي رفعتها ضده وتوفير الأموال التي يطلبها منها».

وتكثف الأجهزة الأمنية البحث عن المشكو في حقه، للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة.