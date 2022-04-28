في الحلقة الأولى لـ مسلسل ابتسم لقدرك.. خروج البطلة من دار الأيتام

يبحث الجمهور عن أحداث المسلسل التركي ابتسم لقدرك، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول عائلة تتعرض لكثير من المشكلات على مدار حياة أفرادها، ولكن أفرادها يواجهون ذلك بشكل شجاع للغاية.

الحلقة الأولى من مسلسل ابتسم لقدرك

جرى عرض الحلقة الأولى من مسلسل ابتسم لقدرك، أمس الأربعاء، ولاقت نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضها، لذا ينتظر الجمهور الحلقات المقبلة، إذ شهدت الحلقة خروج بطلة العمل من دار الأيتام لتعيش حياتها.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ابتسم لقدرك

خرجت بطلة العمل من دار الأيتام، لتواجه مصيرا مجهولا مع صديقتها في العالم الخارجي بعيدا عن الدار، وتبدأ تتذكر ما حدث مع والديها منذ فترة، مستعيدة الصعوبات التي واجهتها طوال تلك الأعوام، وتحاول حل كل المشكلات من حولها.

قصة مسلسل ابتسم لقدرك

مسلسل ابتسم لقدرك من بطولة عدد من النجوم منهم أركان ميرتش، بهار شاهين، دوغان بايركتار، سودة زلال جولار، مينا توغاي.

وتدور أحداث مسلسل ابتسم لقدرك التركي حول فتاة كانت تمكث في دار أيتام، ولكنها حققت نجاحا في حياتها، بعد أن تخطت الكثير من الصعوبات أمامها، وساندتها في ذلك صديقتها، وبعد الخروج من دار الأيتام تعيش كل منهما في عام مختلف عن الأخرى.

معلومات عن النجم العالمي أركان ميرتش

النجم التركي أركان ميرتش، حصل على جائزة أفضل عارض أزياء في تركيا عام 2009، كما مثلّ في العديد من الأفلام والمسلسلات منها على سبيل المثال حكايات عجيبة، والقرنفل الأبيض، والثمن، سمها ماشئت، وانفصل أركان ميريش عن النجمة هازال شوباسي منذ سنوات وكان الثنائي قدما معا مسلسل سمها ماشئت منذ عام تقريبا.