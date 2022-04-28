عاجل.. الرئاسة السورية تعلن اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع
كتب:
محمد أيمن سالم
03:14 م | الخميس 28 أبريل 2022
بشار الأسد
نقلت «سكاي نيوز» في خبر عاجل، عن الرئاسة السورية، إصدار الرئيس بشار الأسد مرسومًا بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرًا للدفاع.
ونص القرار على التالي: أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 115 لعام 2022 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيرًا للدفاع، وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم 115، رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1: يسمى السيد اللواء علي محمود عباس وزيرًا للدفاع.
المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.