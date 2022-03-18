بشار الأسد في الإمارات.. أول زيارة عربية للرئيس السوري منذ 2011 (صور)

في أول زيارة عربية للرئيس السوري منذ 2011، وصل بشار الأسد، مساء اليوم الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وذلك عقب زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، في نوفمبر 2021 إلى دمشق، والتي كانت بمثابة فتح الآفاق بين الدولتين العربيتين مجددًا.

الأولى منذ بدء الأزمة السورية

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بأن الشيخ محمد بن راشد استقبل الرئيس السوري والوفد المرافق له، معرباً عن تمنياته لسوريا وشعبها بأن «يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار، بما يعود على الجميع بالخير والنماء».

السعودية آخر محطات الأسد الخليجية قبل الأزمة

وكانت آخر زيارات الرئيس السوري إلى دول الخليج في عام 2010، حيث زار بشار الأسد المملكة العربية السعودية، لعدة أيام، التقها خلالها ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة آنذاك، أن الزيارة تزامنت مع مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، للم الشمل العربي وتحقيق المصالحة بين الدول العربية كأساس لمعالجة قضايا المنطقة.

عبدالله بن زايد في دمشق

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد استقبل في نوفمبر الماضي، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقش اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتكثيف الجهود من أجل تطوير التعاون الثنائي بينهما، خاصة في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات، وفقًا لما نشرته وكالة «سانا» السورية.

وكانت دولة الإمارات، قد أعلنت في ديسمبر عام 2018، عن عودة العمل بسفارتها في دمشق، بعد إغلاق دام لأكثر من 7 سنوات، جراء الصراع في سوريا.