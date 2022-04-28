المنطقة الشمالية العسكرية تنظم احتفالية لأطفال مصر من ذوى الهمم.. صور

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمـد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بتلك المناسبة ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال.

وبدأ الحفل بمشاهدة فيلم تسجيلي عن قاعدة محمـد نجيب العسكرية للتعرف على الإمكانيات التي تذخر بها القاعدة ومدى التطور الهائل الذى حدث بها في الآونة الأخيرة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي، أعقب ذلك زيارة متحف اللواء أح محمـد نجيب للاطلاع على تاريخ نشأة القاعدة ومراحل تطورها , كما تم تنفيذ فقرة حرة للأطفال ومعرض للسلاح والألعاب الترفيهية ومباراة كرة قدم لأطفال مصر من ذوى الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين , وفى نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال .

من جانبهم عبر الأطفال المشاركين في الحفل عن سعادتهم وامتنانهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم احتفال مصر بأعياد تحرير سيناء.

حضر الحفل محافظ الإسكندرية وممثلو وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وعدد من ضباط القوات المسلحة.