السيسي: القوات المسلحة أنفقت مليار جنيه شهريا لمدة 84 شهرا لمواجهة الارهاب

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الخسائر التي تعرضت لها الدولة خلال عامي 2011 و2012، مضيفًا خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية قائلًا: «لما يكون فيه خسائر زي كده تحصل لدولة أثرها مبتنتهيش وجه جديد تولى مسئولية البلد اللي فات مات، لا اللي فات ممتش، واللي فات ده متراكم وله آثار».

الرئيس: الجيش كان بيصرف مليار جنيه شهريا لمدة 84 شهرا لمواجهة الإرهاب

وأضاف الرئيس قائلا «لازم نبقى عارفين الكلام ده كويس في كل الموضوعات اللي هتكلم فيها النهاردة، ولما أقول النهاردة في 2013 لغاية 2017 أقول الدولة المصرية والجيش المصري كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمدة 84 شهر عشان مواجهة الإرهاب، والكلام ده محدش ذكره قبل كده ومتكلمناش فيه قبل كده، لكن انا بتكلم فيه دلوقتي وهو مش كشف حساب».

وتابع الرئيس السيسي: «هذه محاولة مننا لالقاء الضوء حقيقة على واقعنا وعلى الآثار اللي بتترتب على أي إجراء نعمله ونتكلم فيه وإن بعضنا من غير ما يقصد يقوم يذكر موضوعات ويتكلم فيها وهو مش مدرك حقيقة الواقع والمشكلة الكبيرة في إن التوصيف قد يكون مش متكامل وأنا مبقولش التوصيف خاطئ لكن التوصيف مش متكامل».

السيسي: أنا في الحكم من أجل إنفاذ إرادة المصريين

وأكمل الرئيس: «انا بقول القوات المسلحة صرفت شهريا مليار جنيه لمدة 84 شهر ليه عشان الارهاب.. طب الارهاب ليه..عشان احنا فتحنا الباب في 2011 و2012 لحالة من عدم الاستقرار ترتب عليها انتخابات غير مستقرة جابت لنا قوة غير جاهزة لقيادة دولة، وانا دايما اقول الكلمة دي وارجوا انكم تقبلوها مني»

واستطرد: «اوعوا تتصوروا إن انتوا وليتوني مسئولية إن أنا رئيس جاي عايز أمسك في الكرسي لا.. ده كلام مبيتغيرش ومش هيتغير والكلام اللي أنا بقوله أمر لن يتغير، أنا موجود من أجل انفاذ ارادتكم وطول ما ارادتكم موجودة انا احترمها واقدرها واتوافق معاها والعكس».