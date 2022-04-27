السيسي: القوات المسلحة صرفت شهريا مليار جنيه لمدة 84 شهرا لمكافحة الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة أنفقت شهريا مليار جنيه لمدة 84 شهرا لمحاربة الإرهاب، «طيب الإرهاب ليه.. عشان إحنا فتحنا الباب في 2011 و2012 لحالة من عدم الاستقرار ترتب عليها انتخابات غير مستقرة جابت لنا قوة غير جاهزة لقيادة دولة، وانا دايما أقول الكلمة دي وأرجو إنكم تقبلوها مني».

السيسي: أنا موجود من أجل إنفاذ إرادتكم

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية: «اوعوا تتصوروا إن إنتو وليتوني مسؤولية إن أنا رئيس جاي عايز أمسك في الكرسي لا.. ده كلام مبيتغيرش ومش هيتغير والكلام اللي أنا بقوله أمر لن يتغير، أنا موجود من أجل إنفاذ إرادتكم وطول ما إرادتكم موجودة أنا أحترمها وأقدرها وأتوافق معاها والعكس».