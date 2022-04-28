أسرار كوكب الشرق في مسلسل قصة حياتها.. صوتها زلزل قلوب الملايين

«صوتها واصل ومش محتاجة ميكروفون من المحيط للخليج ومسمع كل الدنيا، من الشرق للغرب، زي أي كوكب لامع في السما كانت كوكب الشرق أو سيدة الغناء العربي»، أم كلثوم بطلة حلقة جديدة من برنامج «تريندات زمان» المذاع على «تليفزيون الوطن» خلال شهر رمضان الكريم، من تقديم خلود الرفاعي.

مسلسل أم كلثوم 1999

أنتج التليفزيون المصري مسلسل أم كلثوم وعرضه في شهر رمضان عام 1999، وأخذه المؤلف محفوظ عبد الرحمن عن كتاب «أم كلثوم وعصر من الفن» للراحلة نعمات أحمد فؤاد، ومن إخراج إنعام محمد علي، وحقق ضجة كبيرة منذ الإعلان عنه وحتى قبل بدء التصوير، فورا منذ لحظة اختيار الممثلة التي ستجسد شخصية أم كلثوم التي لا تعتبر شخصية عادية.

صابرين تفوز بدور أم كلثوم

واقترح البعض اسم الفنانة إلهام شاهين ولكنه تقرر عدم صلاحيتها لأداء الدور، وبعدها نبيلة عبيد وعبلة كامل إلى أن اختفى اسمهما، حتى تم الإعلان الرسمي عن اختيار الفنانة صابرين للقيام بدور كوكب الشرق، وفازت سهر الصايغ بدور أم كلثوم في طفولتها.

وحقق المسلسل نجاحا ساحقا في أول مرة يعرض بها في مصر والدول العربية، وحاز إعجاب كل من شاهدوه خاصة أن عددًا كبيرًا منهم عاصر أم كلثوم وهي على قيد الحياة، وانبهر العديد من الأجيال الصغيرة التي لم تكن تعرفها بشكل كاف من قصة نجاحها وصعودها وأصبح لها جمهور جديد من الأجيال الصاعدة.

ونجح المسلسل في إعادة أم كلثوم مرة أخرى للساحة الغنائية بقوة، وتجديد مواقفها وأغانيها الجميلة في الوقوف بجانب مصر ودعمها في أوقات الحروب والأزمات.