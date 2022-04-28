«كوبري القبة العسكري» يستضيف امتحان الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا

في إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الأطباء بمختلف الفروع والتخصصات الطبية، استضافت مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة انعقاد امتحانات الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا والتي تم عقدها على مدار يومي 25-26/4/ 2022.

وتقدم للامتحان عدد من أطباء العيون من مصر وكلاً من إنجلترا وماليزيا والسعودية والعراق والأردن، والجدير بالذكر أنه تقرر عقد امتحان زمالة كلية أطباء العيون الملكية بإنجلترا بمستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة بشكل سنوي على مدار شهري إبريل ونوفمبر بما يعكس القدرات التنظيمية والمستوى العلمي الرفيع للكوادر الطبية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة.