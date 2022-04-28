رئيس التحرير

محمود مسلم

«كوبري القبة العسكري» يستضيف امتحان الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا

كتب:

محمد مجدي
04:27 م | الخميس 28 أبريل 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

في إطار اهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والارتقاء بمستوى الأطباء بمختلف الفروع والتخصصات الطبية، استضافت مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة انعقاد امتحانات الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا والتي تم عقدها على مدار يومي 25-26/4/ 2022.

وتقدم للامتحان عدد من أطباء العيون من مصر وكلاً من إنجلترا وماليزيا والسعودية والعراق والأردن، والجدير بالذكر أنه تقرر عقد امتحان زمالة كلية أطباء العيون الملكية بإنجلترا بمستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة بشكل سنوي على مدار شهري إبريل ونوفمبر بما يعكس القدرات التنظيمية والمستوى العلمي الرفيع للكوادر الطبية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة.

 

اقرأ المزيد:

السيسي: القوات المسلحة صرفت شهريا مليار جنيه لمدة 84 شهرا لمكافحة الإرهاب

السيسي: القوات المسلحة أنفقت مليار جنيه شهريا لمدة 84 شهرا لمواجهة الارهاب

خبير استراتيجي: القوات المسلحة قضت على الإرهاب فى سيناء بخطة من 3 محاور رئيسية

عاجل.. السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.