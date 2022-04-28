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حريق يلتهم مصنع غزل ونسيج في كرداسة

كتب:

جيهان عبد العزيز
07:37 م | الخميس 28 أبريل 2022
حريق كرداسة

حريق كرداسة

يواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على حريق هائل شب في مصنع غزل ونسيج في منطقة كرداسة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدرة العامة لمباحث الجيزة لمكان الحادث لبيان أسباب حدوثه.

12 سيارة لإطفاء حريق مصنع بكرداسة

وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية دفعت بـ 12 سيارة إطفاء إلى حريق مصنع كرداسة للسيطرة على النيران، وتجري أعمال محاصرة النيران ولم يعرف حتى الآن أسباب حدوث الحريق

 

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بقلم جيهان عبد العزيز