السيطرة على حريق في شقة بالقاهرة الجديدة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في التجمع الخامس، وتبين من التحريات أن الحريق شب في محتويات الشقة وأتت عليها بالكامل ونجح سكان الشقة في الخروج منها قبل الإصابة بأي أذى.

معاينة الحريق

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وبحسب المعاينة أن الحريق شب إثر ماس كهربائي في لوحة الكهرباء بالشقة.