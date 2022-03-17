التحريات تكشف مخالفة جديدة في حريق مصنع كرداسة.. وتحويل صاحبه للنيابة العامة

كشفت تحريات أجهزة الأمن في واقعة حريق مصنع بويات وتنر في كرداسة بمحافظة الجيزة دون خسائر في الأرواح، عن أنّ المصنع الذي شهد حريقا هائلا أمس، وتسبب في فزع كبير للمواطنين «غير مرخص»، وجرى تحويل مالكه إلى النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل حريق مصنع كرداسة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، بفيد بوقوع حريق هائل بمصنع كيماويات بالجيزة، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية لمكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف؛ تحسبا لوجود مصابين، وجرى فرض كردون أمني بالمنطقة لمنع انتشار النيران ووقف امتدادها.

السيطرة على الحريق

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة، عقب تلقيها إخطارا من غرفة عمليات النجدة بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتدبت الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحادث.

السيطرة على حريق شقة بمصر القديمة

وفي سياق متصل، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وانتقلت على الفور قوة من القسم لمكان الحادث، مصحوبة بسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

وجرى فرض كردون أمني للسيطرة على الحريق، ومنع انتشار النيران للشقق المجاورة، وتبيّن أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، ولكنه قضى على محتويات الشقة، ودفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء فور تلقيها إخطارًا من غرفة النجدة باندلاع الحريق، وسيطرت على الحادث، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.