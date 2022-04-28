جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العملي التيرم الثاني 2022 لمدارس stem

أعلنت وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات العملي لطلاب الصف الثالث الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي تم توفيرها للاستعداد الجيد للامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العملية لطلاب مدارس «STEM»

-يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة الفيزياء يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل.

-يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الكيمياء يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

-يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة البايولوجي والميكانيكا يوم الأحد الموافق 15 مايو المقبل.

-يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة الجيولوجيا يوم الإثنين الموافق 16 مايو المقبل.

-يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادة إلكترونيا واستشعار عن بعد يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بالوحدة، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، موضحاً أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للامتحانات.