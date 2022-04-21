جدول امتحانات الثانوية العامة 2021-2022 لطلاب علمي وأدبي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، استعدادا لعقد الامتحانات في 26 يونيو المقبل، مؤكدا أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا وتكون الإجابة في «البابل شيت»، حيث تعتمد الأسئلة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أنّ جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد جائحة فيروس كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021-2022

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، وضع بشكل يناسب جموع الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، لافتا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد 26 يونيو المقبل بدلا من 11 يونيو، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مشددا على الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية.

لا تعديل لجدول امتحانات الثانوية

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّه لن يتم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، والجدول مناسب لكل الطلاب، وسيكون هناك خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان، مطالبا الجميع بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

موعد امتحانات الثانوية العامة

1- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 26 يونيو المقبل.

2- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 28 يونيو المقبل.

3- يؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء يوم الأحد 3 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

4- يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «ديناميكا» لطلاب الشعبة العلمية يوم الثلاثاء 5 يوليو المقبل.

5- يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين يوم الخميس الموافق 7 يوليو المقبل.

6- يؤدي الطلاب امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية يوم الخميس الموافق 14 يوليو المقبل.

7- يؤدي الطلاب امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية «علوم»، وامتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لطلاب الشعبة العلمية علمي رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 17 يوليو المقبل.

8- يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة».

9- يؤدي الطلاب امتحان مادة الأحياء شعبة علمى علوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «استاتيكا» لطلاب علمي رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، يوم الخميس الموافق 21 يوليو المقبل.