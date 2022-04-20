جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر.. علمي وأدبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل رسمي منذ قليل، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر، وذلك لطلاب الشعب العلمية والأدبية، الذي من المقرر أن يبدأ يوم 26 من شهر يونيو المقبل، على أن تسبقها امتحانات في المواد غير المضافة إلى المجموع.

بالتفاصيل.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر

تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في مصر، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو كالتالي:

1- يوم الأحد الموافق 26 من شهر يونيو، امتحان اللغة العربية.

2- يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر يونيو، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

3- يوم الأحد الموافق 7 من شهر يوليو، امتحان الكيمياء.

4- يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر يوليو، امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

5- يوم الخميس 7 من شهر يوليو، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

6- يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو، امتحان الفيزياء والتاريخ.

7- يوم الأحد الموافق 17 من شهر يوليو، عدة امتحانات وهي أولا امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، وثانياً الرياضيات البحتة والتفاضل والتكامل، وثالثاً علم النفس والاجتماع.

8- يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر يوليو، امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة والفراغية.

9- يوم الخميس الموافق 19 من شهر يوليو، أولا: امتحان الأحياء، وثانياً: الرياضيات التطبيقية، وثالثاً: الفلسفة والمنطق.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة علمي وأدبي

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن ضوابط امتحامنات الثانوية العامة 2022 في مصر للشعبتين العلمية والأدبية، والتي يأتي من أبرزها أن الامتحانات سوف تكون ورقية، على أن تكون الإجابة من خلال نظام البابل شيت، وأن تكون الأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد، وسوف يستلم الطالب ورقة مفاهيم، حيث إنه لا يجوز للطلاب اصطحاب سواء التابلت أو الكتاب المدرسي.