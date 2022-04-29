تعمل إيه لو موبايلك بيهنج عند الاستخدام؟.. 6 خطوات هترجعه كأنه جديد

في كثير من الأحيان، وبعد مرور فترة على استخدام الهاتف المحمول، تقل جودة البطارية الخاصة به، كما أنه مع كثرة تحميل البرامج المختلفة، قد يبطؤ تحميل الجهاز كثيرا، كما أنه قد يتعرض «للتهنيج» الذي يصعب معه على المستخدم استعمال الهاتف حينها، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة حتى يعود الهاتف لطبيعته مرة أخرى.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير طريقة إعادة الهاتف للعمل بشكل طبيعي، دون أن يكون ثقيل في تحميله، من خلال إعادة ضبط المصنع، والتي جاءت كالتالي:

خطوات إعادة ضبط المصنع

- في البداية يجب أن يقوم المستخدم بنقل جميع البيانات الخاصة به عبر الميل، حتى لا يفقد البيانات المهمة خاصته، وبعد نقل جميع البيانات، يقوم بالدخول على إعدادات الهاتف أو Settings.

- ثم يقوم بالضغط على ضبط نظام الموبايل أو System.

- وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة «إعادة تعيين» أو Reset.

إعادة ضبط المصنع مع الاحتفاظ بالبيانات

- وفي حالة إذا كانت الرغبة من ذلك إعادة تعيين جميع الإعدادات الخاصة بالموبايل دون مسح الملفات والصور والبيانات الخاصة بالمستخدم، يتم اختيار إعادة تعيين الإعدادات أو reset all Settings.

- أما إذا كان يرغب في ضبط الهاتف مع تعيين الإعدادات الخاصة ببيانات الهاتف أو الواي فاي، يتم اختيار إعادة تعيين إعدادات الشبكة أو Network Settings reset.

- وفي حالة الرغبة بالقيام بإعادة ضبط المصنع، ومسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف لتنظيفه من جميع البيانات الموجودة به، ومسح كل شيء به حتى يتم التخلص من الفيروسات، يقوم المستخدم باختيار إعادة ضبط المصنع أو Factory Data reset، وبعد أن ينتهي الهاتف من إعادة ضبط المصنع، يعود الهاتف لطبيعته دون أن يكون هناك ثقل في التحميل.