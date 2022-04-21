حبس «اللص المنحوس» بقنا 6 أشهر .. سرق هاتف فتاة أثناء مكالمة فيديو

قررت محكمة جنح قسم قنا، اليوم، حبس المتهم بسرقة تليفون فتاة بنظام المغافلة أثناء إجراء مكالمة فيديو مع صديقتها في أحد شوارع المحافظة، 6 أشهر مع النفاذ وذلك بعد مرور شهر من الواقعة.

وكانت فتاة بمدينة قنا، حررت محضر ضد لص سرق هاتفها المحمول أثناء سيرها في الشارع أمام مستشفى الهلال، وكانت تتحدث مع صديقتها عبر خاصية «الفيديو كول».

اللص سرق هاتف فتاة أثناء إجرائها مكالمة «فيديو كول»

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على اللص لقب «غبي منه فيه»، إذ أنه سرق الهاتف عندما كانت الفتاتان تتحدثان بـ«الفيديو»، ما مكن صديقة الفتاة التي سُرق هاتفها من التقاط صورة واضحة للص.

وكان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا في 12 مارس الماضي، يفيد بتحرير فتاة محضرً تتهم فيه شابًا بسرقة هاتفها المحمول أثناء سيرها بالشارع بمدينة قنا، وأضافت أنها خلال إجراء مكالمة بالفيديو مع إحدى صديقاتها خطف اللص هاتفها وفر هاربًا.

وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال شاشته الذي يصور بالفيديو، وتمكنت صديقتها من التقاط صورة واضحة لوجهه.

الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية اللص

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية اللص ويدعى «علي. ح» ويبلغ من العمر 25 عامًا، ومقيم مركز قنا، وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.