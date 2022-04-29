في سهرة رمضانية.. سمية وجدي تطرب رواد خيمة قصر القبة بأغاني أم كلثوم «صور»

أحيت المطربة والفنانة سمية وجدي، سهرة غنائية طربية داخل خيمة قصر القبة الرئاسي، بحضور عدد كبير من صناع ومنظمي الحفلات الغنائية والموسيقية بمصر والعالم العربي.

قدمت سمية وجدي عددًا كبيرًا من أغاني زمن الفن الجميل لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة، وغيرها، وسط أجواء من الفخامة والرقي للمنظم خالد أمين الذي حرص على الاحتفاء بزملائه داخل الوسط الفني من أبرز صناع ومنظمي الحفلات من خلال أمسية رمضانية.

وكانت المطربة الشابة سمية وجدى قد شاركت في أغنية افتتاح منتدى شباب العالم «كلنا واحد»

وفي مجال الدراما التليفزيونية، قدمت سمية وجدي دور رضوى في مسلسل المماليك مع رانيا يوسف، بالإضافة الى مشاركتها للفنان شريف منير بمسلسل إجازة مفتوحة من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، كما شاركت في فيلم تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد ومي عمر وعمرو عبد الجليل ومن تأليف أيمن بهجت قمر.