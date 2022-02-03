الشناوي يكشف سر المقدمات الطويلة في أغاني أم كلثوم.. وواقعة غريبة بدولة عربية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن بداية المشوار الغنائي لكوكب الشرق أم كلثوم لم تشهد مقدمات موسيقية طويلة، لكن من بدأ هذا الأمر هو الموسيقار محمد عبدالوهاب في أغنية أنت عمري، أما السنباطي والقصبجي والشيخ زكريا، فقد كانوا يتسمون بمقدمات زمنية محدودة: «عبدالوهاب حب يقول أنا هنا، وكان أول مرة يعمل لحن لأم كلثوم في ستينات القرة الماضي».

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج «8 الصبح» الذي يعرض على قناة dmc، أن كوكب الشرق المطربة الراحلة أم كلثوم التالي ما زالنا نعيش حتى اليوم تحت مظلتها الغنائية، موضحًا: «أم كلثوم جمعت بين الإنسانة والفنانة، فقد حباها الله بصوت استثنائي، وصوتها كان كاملا، فقد كان جميلا وقويا ويدخل القلوب بسرعة، كما أنها كانت شخصا متفاعلا في الحياة ولم تنسَ أنها فلاحة».

أم كلثوم لم تنسلخ من جلدها

وتابع: «في زيارة لها لإحدى الدول العربية كانت تأكل بيديها، وعندما سُئلت عن سر هذا الأمر، قالت أنا فلاحة وهذا أمر عادي جدا»، مشيرًا إلى أن صوتها كان إعجازيا وحفظت القرآن وكان والدها شيخ جامع، وكان متصلا بالغناء، فاستطاعت أن تتعلم وتسمع لأن والدها لديه قدر من التحرر.

كانت متفتحة وتفكر في القادم

وتابع الناقد الفني: «أم كلثوم لم ترتكن إلى المنحة الإلهية الاستثنائية؛ لكنها عملت على تطوير نفسها، وكانت متفتحة وتفكر في القادم، لذلك تعاونت مع بليغ حمدي، وكان لها نقلة نوعية كبيرة في عالم الغناء، عندما عبرت عن المرأة التي تتحدى حبيبها، في أغنية حب إيه».