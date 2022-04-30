لو جوزك أخد منك عيالك بالعافية إزاي ترجعيهم؟.. قانوني يجيب

تتعرض الكثير من الأمهات لحرمانها من أطفالها نتيجة لسطوة الزوج وحرمانها منهم، والتقت «الوطن» في بث مباشر مع محمد سلامة، المحامي، لبيان كيفية استرداد الزوجة لأبنائها حال استيلاء الأب علي الأطفال دون وجه حق.

وقال محمد سلامة المحام، إن الحضانة هي ولاية غايتها تربية الصغير وحفظه ورعايته وضمه بما يحقق مصلحته، وعن المذهب المُتبع في مصر فيما يخص الحضانة هو مذهب الإمام أبو حنيفة، والذي أجمع على أن تكون الحضانة للأم، وأيضا ما جرى عليه العُرف في القانون المصري.

وأوضح أن ترتيب الحضانة في القانون المصري جاء للأم وأم الأم وإن علت، تلهيا أم الأب وإن علت.

الشروط الواجب توافرها في الحاضن

وأضاف المحامي أنه يجب أن يتوفر في الحاضن عدة شروط، منها أن يكون عاقلاً بالغا قادرا علي رعاية المحضون وأن لا يكون مرتدا عن الدين الإسلامي.

أما عن مسقطات الحضانة بالنسبة للأم الحاضنة، هي أن تتزوج المرأة حتى وإن لم يدخل بها، أو أن تكون ذات سمعة سيئة أو أن يكون حكم عليها بجريمة مُخلة بالشرف، وأن تتزوج المرأة برجل غير ذي محرم للصغير أو أن تتزوج من أحد يُبغض الصغير. .

واستكمل أنه لا يجوز للزوجة التي تَخلع زوجها أن تتنازل عن حضانة الصغير لأن هذا الشرط مخالف للقانون وبذلك يَبُطل هذا الشرط.

خطوات استرداد الصغار

في حالة أخذ الزوج للأطفال عنوة من طليقته، تحرر الزوجة محضر إثبات حالة في دائرة القسم القريبة منها ثم يحال المحضر للنيابة المختصة وتبدأ النيابة التحقيق لأخد أقوال الزوجة، وبعد ذلك يصدر قرار مسبب من رئيس النيابة، موضحا فيه الشخص المعني بالتسليم تحديدا.

اما عن تنفيذ قرار التسليم، فيتم إعلان الزوج ويؤخذ محضر التنفيذ بالإضافة لقوة من قسم الشرطة ويتم تحديد مكان الطفل وطرق باب الزوج، فإن لم يرد فتحصل الأم على إشارة كسر ويتم كسر باب الزوج تنفيذا لقرار التسليم.