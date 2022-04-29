مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022.. التفاصيل الكاملة

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022، بالتزامن مع الاستعدادات النهائية الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، مشددة على جميع الركاب بضرورة الالتزام بقواعد استقلال القطارات، وارتداء الكمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن عمليات التعقيم تتم بشكل مستمر في جميع المحطات والقطارات.

وأضافت الهيئة في بيان سابق لها، أن مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022، تعمل حتى يوم 11 مايو المقبل، تيسيرا على جمهور الركاب، موضحة أنها شددت على جميع القيادات، بمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

زيادة منافذ بيع التذاكر بعد تحديد مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022

وبالتزامن مع تحديد مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022، أكدت الهيئة القومية للسكة الحديد، أنها قررت زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، لافته إلى إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً قبل خروجها من الورش.

مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022

أولاً: القطارات الثالثة المكيفة:

• قطار 1938 ثالثه مكيفة جديد القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يومياً.

• قطار 1939 ثالثه مكيفة جديد أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يومياً.

• قطار 1942 ثالثه مكيفة جديد القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 16:55 يعمل يومياً.

• قطار 1943 ثالثه مكيفة جديد أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يومياً.

• قطار 1940 ثالثه مكيفة جديد الإسكندرية/ أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى 28و30/4/2022 فقط على أن يقوم من القاهرة يوم 30/4/2022

• قطار 1941 ثالثه مكيفة جديد أسوان/ الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022و5/5/2022 فقط على أن ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة

ثانيا: قطارات ذات تهوية ديناميكية:

• قطار 2202تهويه ديناميكيه القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يومياً.

• قطار 2203 تهويه ديناميكيه أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يومياً.

• قطار 2204تهويه ديناميكيه القاهرة/ أسوان حيث يقوم من محطة القاهرةالساعة 24:40 يعمل يومياً.

• قطار 2205 تهويه ديناميكيه أسوان/ القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يومياً.

وبالتزامن مع تحديد مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر 2022، حددت هيئة السكة الحديد، أيضا قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة، وهي يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بـ24 ساعة، ويتم الحجز على قطارات 88 و2008 و934 من محطات الإسكندرية، وسيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة، مؤكدة على صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.