مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى وشروط الحجز

بداية من يوم الجمعة المقبل تبدأ هيئة السكة الحديد طرح حجز مقاعد القطارات الإضافية والتي سيجري تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى بداية من 25 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى جدول تشغيل القطارات اليومي، ويمكن الحجز قبل السفر بـ24 ساعة.

وتستعرض "الوطن" مواعيد القطارات الإضافية والتي تأتي كالتالي:

شروط حجز تذاكر القطارات الإضافية في عيد الأضحى

يجري حجز التذاكر بموجب بطاقة الرقم القومي بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.

ومن المقرر إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعًا لتسرب التذاكر وبيعها في السوق السوداء، حيث سيكون الحجز مقتصرًا على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

التشديد على ارتداء الكمامة خلال فترة ركوب القطار، خاصة في القطارات المكيفة.

جداول تشغيل القطارات الإضافية في عيد الأضحى

وتشمل جداول التشغيل للقطارات الإضافية قبل عيد الأضحى 8 قطارات مكيفة بينهم 4 ذهاب و4 عودة وتضم القطارات الآتية:

رقم 1934 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 مساءً ليصل محطة أسوان 8:50 صباحًا.

قطار رقم 1935 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 10:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 11:10 صباحًا.

قطار رقم 1936 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 11:15 مساءً ليصل محطة أسوان 12:00 ظهرًا.

قطار رقم 1937 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان و 7:30 مساءً ليصل محطة القاهرة 7:55 صباحًا.

قطار رقم 1938 مكيف محافظات يتحرك من محطة القاهرة 6:50 مساءً ليصل محطة أسوان 7:20 صباحًا ويقوم يومي 30 و31 يوليو الجاري فقط.

قطار رقم 1939 مكيف محافظات يتحرك من محطة أسوان 9:40 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:30 صباحًا، ويقوم يوم 29 يوليو الجاري فقط.

قطار رقم 1940 مكيف محافظات يتحرك من محطة الإسكندرية 9.50 مساءً ليصل أسوان 1.35 ظهر اليوم التالي يوم 28 يوليو الجاري فقط.

وقطار مخصوص مكيف يقوم من محطة أسوان 9.40 مساءً ليصل الإسكندرية 1.25 ظهر اليوم التالي على أن يقوم هذا القطار يوم 6 أغسطس فقط.

وتحوي القطارات الإضافية 4 قطارات مميزة (عادية) وهى:

قطار رقم 2202 مميز يتحرك من محطة القاهرة 9:15 صباحًا ليصل محطة أسوان 10:50 مساءً.

قطار رقم 2203 مميز يتحرك من محطة أسوان 8:50 صباحًا ليصل محطة القاهرة 9:50 مساءً.

قطار رقم 2204 مميز يتحرك من محطة القاهرة 3:20 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:25 فجرًا.

قطار رقم 2205 مميز يتحرك من محطة أسوان 9:50 مساءً ليصل محطة القاهرة 2:25 ظهرًا.

وتشمل القطارات الإضافية 4 قطارات عادية لأهالي النوبة والاتحاد النوعي والجعافرة ونادى أبو الريش بالإسكندرية وهي:

قطار نوبة 1 يتحرك من محطة القاهرة 3:00 عصرًا ليصل محطة أسوان 4:15 فجرًا.

قطار الاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا.

قطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 7:45 صباحًا.

قطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 5:40 صباحًا.