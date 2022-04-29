«الأوقاف» توضح تفاصيل صلاة العيد في المساجد والساحات والسماح باصطحاب الأطفال

صلاة العيد في المساجد والساحات والسماح باصطحاب الأطفال، قرار أصدرته وزارة الأوقاف المصرية منذ قليل، وظهرت العديد من التساؤلات حول تفاصيل هذا القرار، وكيفية تنفيذه، لذلك تعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل قرار وزارة الأوقاف الجديد الخاص بصلاة العيد واصطحاب الأطفال.

صلاة العيد في المساجد والساحات

وحول صلاة العيد في المساجد والساحات والسماح باصطحاب الأطفال أكدت وزارة الأوقاف، أن هذا القرار يأتي عملا على إدخال الفرحة والبهجة على الناس في عيد الفطر المبارك، وفي إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث تم تجهيز أكثر من ستمائة ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك.

وعن صلاة العيد في المساجد والساحات والسماح باصطحاب الأطفال، أوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة في صلاة العيد، كما سيتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد.

السماح باصطحاب الأطفال في صلاة العيد

وفيما يخص صلاة العيد في المساجد والساحات والسماح باصطحاب الأطفال قالت «الأوقاف»، إنه سيتم السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وذلك مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات.

إعداد ساحات لصلاة العيد

وحول صلاة العيد في المساجد والساحات والسماح باصطحاب الأطفال ونوهت وزارة الأوقاف، أنه تم التأكيد على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعًا ولا قانونًا.

حكم صلاة العيد في المساجد والساحات

وبينت «الأوقاف»، أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه، ومن فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان، في بيته، أو حقله، أو محل عمله أيا كان.

وأكدت الوزارة، أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها في الخلاء، وقد ذكر الإمام الشافعي (رحمه الله) في كتابه الأم أنه: «إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس».