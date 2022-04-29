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محمود مسلم

رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي

كتب:

إسراء سليمان
10:43 م | الجمعة 29 أبريل 2022
رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي هو ما يبحث عنه العديد من الناس، وذلك بعد أن أعلنت الإدارة الخاصة بالترقيات والتابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية في الأزهر الشريف، عن نتيجة ترقیات معلمي الأزهر الشريف، والذين حرصوا على حضور التدريبات الخاصة بالترقية للعام 2020/ 2021.

رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر 

وحول رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي فقد تم إجراء حركة للتنقلات والترقيات الوظيفية للعديد من المعلمين والموظفين في المعاهد التعليمية التابعة للأزهر الشريف، وذلك لكل من استوفى الشروط والضوابط الخاصة بنص القانون رقم 156 لعام 2007 وكافة التعديلات التي تم تطبيقها عليه وعلى لائحته التنفيذية.

ترقية 2015 لمعلمي الأزهر 

ووعن رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي فيمكنك ببساطة الدخول إلى رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر للاستعلام من خلال كتابة رقمك القومي المكون من 14 رقم والضغط على بحث.

رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي

وفيما يخص رابط الاستعلام عن ترقية 2015 لمعلمي الأزهر بالرقم القومي فإن إجمالي عدد الترقيات الوظيفية بلغت 29023 تسعة وعشرين ألفا وثلاثة وعشرون - للوظائف الأعلى، وذلك لمختلف التخصصات للسادة المعلمين وفي كافة الوظائف المتاحة. وبالطبع كان هذا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط والضوابط التي حددها القانون وكافة التعديلات الخاصة به وبلائحته التنفيذية.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.