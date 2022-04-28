شيخ الأزهر: السلفيون ينكرون المجاز في القرآن رغم أنه أصل في اللغة

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن صفة القدرة والإرادة الإلهية دائما ما تعمل وفق علم الله وانكشاف الناس أمامه، ولذا فلا يظلم الله أحدا ويكتب على الشخص ما كان سيفعله لو لم يكتب عليه أي شيء بسبب قدم علمه «بيكون عارف ده قيمته إيه ووضعه إيه ونظامه أيه، وهل سيستجيب للشيطان أو الرحمن، فكل هذا مكشوف أمام الله».

الطيب: صفة العلم هي صفة قديمة من الأزل ولا تتغير

وأضاف «الطيب» خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن صفة العلم هي صفة قديمة من الأزل ولا تتغير، لافتا إلى أن صفة التفرقة ما بين صفة العلم أو السمع والبصر، فإن المسموعات لم تحدث والمبصرات أيضا، فلا تستطيع أن تقول السمع يتعلق بها، وتستطيع أن تقول إن العلم يتعلق بها.

الطيب: كل ده منكشف قبل أن يخلق الإنسان نفسه

وأوضح شيخ الأزهر أنه وبالنسبة لتغيير الدعاء للأقدار فإن الله سبحانه وتعالي يعلم أن هذا الأمر سيحدث وأن فلانا سيدعوا وأن دعائه إما أنه سيقبل فسيتغير الأمر بسبب الدعاء، «كل ده منكشف قبل أن يدعوا أو يخلق الإنسان نفسه، أو أنه لم يقبل، فالدعاء منكشف لله سبحانه وتعالي وتأثيره أيضا وتغير الأمر بحسب الدعاء سيتغير من عدمه، ولا جديد في علم الله».

وتابع: «السلفيون قديما وحديثا ينكرون المجاز في القرآن، بالرغم من أنه موجود في اللغة وأصل فيها».