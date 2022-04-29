طارق الخولي: التحرك في قضايا المحبوسين جاء وفقا للدستور والقانون

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تعكس إرادة القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستخدام صلاحياته الدستورية، وهدفها العفو عن شباب المحبوسين في قضايا كانت بالأساس قضايا صحيحة في مجملها، «التحرك في تلك القضايا جاء وفقا للدستور والقانون».

الخولي: سنساهم في خروج هؤلاء الشباب وعودتهم إلى المجتمع ودمجهم

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن هناك إرادة سياسية أن يكون هناك نظر في تلك القضايا حتى يتم الإسهام في خروج هؤلاء الشباب وعودتهم إلى المجتمع ودمجهم فيه بشكل طبيعي مرة أخرى.

الخولي: اللجنة وفي نسختها الأولى وأثناء عملها ساهمت في إخراج العديد من الشباب

وأوضح أن اللجنة وفي نسختها الأولى وأثناء عملها، ساهمت في إخراج العديد من الشباب، وكان لها إنجازات كبرى في ذلك الأمر، مع إعادة تفعيل اللجنة في تشكيلها الحالي وضم عناصر جديدة بداخلها، لافتا إلى أن وجود عفو رئاسي للشباب في مقتبل العمر وإرادة رئاسية في خروجهم واندماجهم في المجتمع مرة أخرى فهو يسهم في حالة من الارتياح المجتمعي الكبير.

وأكد أنه ومع إعادة تفعيل اللجنة مرة أخرى تحركت اللجنة برمتها في تلقي حالات لشباب من المحبوسين، وتم توسيع دور اللجنة بأبعاد مجتمعية وإنسانية حتى شملت الغارمين والغارمات، حيث باتت الأخيرة من اختصاصات لجنة العفو الرئاسي، «أنا شخصيا شعرت بالفرحة الشديدة أن يكون عندنا دور في الإسهام بتلك المسألة».