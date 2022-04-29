لجنة العفو الرئاسي: عدم التورط في عنف أو الانتماء لجماعة إرهابية شرط الإفراج

قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو البرلمان ولجنة العفو الرئاسي، إن جزء من الحوار السياسي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية هو الإفراج عن بعض الشباب، مبينا أنه سيتم فحص حالات الأشخاص المقبوض عليهم، مشيرا إلى أن العفو لا يشمل التدخل في أحكام القضاء لأن العفو إعطاء صفحة جديدة خارج الأمر المتعلقة بالقواعد ولا يوجد تدخل في أعمال القضاء، مبينا أن الحكم عنوان الحقيقة.

شروط لجنة العفو الرئاسي

وأضاف «عبد العزيز» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «Extra News» ويقدمه أحمد الطاهري، أن لجنة العفو الرئاسي تضع عدة شروط للإفراج، ومنها عدم تورط الشخص في عنف أو الانتماء لجماعات إرهابية، لافتا إلى أنه يتلقى الملفات من منظور سياسي والدولة حاليا في مرحلة استقرار سياسي واقتصادي كبير بعد تحديات أدت للاشتباه وتوسيع القبض على بعض الأشخاص، لافتا إلى أنه لا يوجد تدخل في أحكام القضاء.

الأحزاب والمجتمع المدني

وأوضح عضو البرلمان ولجنة العفو الرئاسي، أن أي تقدم للإمام في الإصلاح السياسي مكسب، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت جلسات حول قانون انتخابات مجلس النواب والإدارة المحلية وحدثت عدة لقاءات تسلمها رئيس مجلس النواب، موضحا أن قوانين الأحزاب يجب تطويرها خاصة في طرق التمويل وإعلام الأحزاب، مشددا على أن المجتمع المدني له دور مهم في الفترة المقبلة.