طارق الخولي: إلغاء مد حالة الطوارئ أحد انتصارات ثورة 30 يونيو

علق النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، قائلا إن هذا القرار تاريخي بامتياز.

إلغاء مد حالة الطوارئ تاريخي يعكس صمود الجماهير

وأضاف «الخولي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم الإثنين، أن إلغاء مد حالة الطوارئ يأتي بعد عدة سنوات من مواجهة تحديات كثيرة سواء أمنية أو تحديات في مكافحة الإرهاب كانت تحيط بمصر والمنطقة، ومازالت التحديات الأمنية كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وهناك نزاعات مسلحة هنا وهناك وتمركزات لتنظيمات إرهابية.

وأشار إلى أنه بالرغم من كل ذلك استطاعت مصر، بفضل تضحيات الأبناء والشهداء، مواجهة كل هذه الأخطار التي كانت تحيط بالوطن، واستطاعت القدرة على الوصول إلى لحظة نحتفي بها جميعا لمثل هذا القرار، باعتباره تاريخيا يعكس إرادة وصمود جماهير الشعب المصري على مدار عدة سنوات منذ قيام ثورته في 30 يونيو.

مصر استطاعت تنفيذ إرادتها بتضحيات أبنائها

وتابع: «أعتقد أن اليوم هو معبر عن أحد انتصارات ثورة 30 يونيو ونفاذ إرادة المصريين في استخدام مسألة الإرهاب، وما حدث من وعود من قبل تنظيمات إرهابية في أن مصر لن تنعم بالأمان أبدا بعد ثورة 30 يونيو، ولكن مصر استطاعت أن تنفذ إرادتها بتضحيات أبنائها، وقد استطاع المصريين أن يحققوا استقرارا أمنيا في عموم البلاد دفع القيادة السياسية لاتخاذ القرار في لحظة مهمة ومفاجأة لنا جميعا».

وواصل: «كل متابعي الشأن العام لم يكونوا يتوقعون مثل هذا القرار إلا أن الرئيس السيسي خرج به في التوقيت المناسب عندما وصلنا إلى حالة من الاستقرار الأمني الحقيقي».