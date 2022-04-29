طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي تشمل الغارمين والغارمات

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ستنظر، بخلاف الشباب المحبوسين، قضايا الغارمين والغارمات أيضا، وهي من النواحي الإنسانية والمجتمعية فتشكل هموما كبرى على المواطنين وتؤصل للسلم المجتمعي.

الخولي: اللجنة ومنذ إنشائها بالمؤتمر الوطني الأول للشباب اعتمدت على معيارين

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن اللجنة ومنذ إنشائها بالمؤتمر الوطني الأول للشباب وقد اعتمدت على معيارين، الأول بالنسبة للشباب المحبوسين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف أو لا ينتمون لمنظمات إرهابية فهما المعياران الأساسيان اللذان تعتمد عليهما لجنة العفو الرئاسي.

الخولي: إعادة تفعيل اللجنة سيضع معايير جديدة وإضافية

وأوضح أنه ومع إعادة تفعيل وعمل اللجنة فمن خلال مناقشات سنضع معايير جديدة وإضافية أخرى للاستناد عليها بناءً على الأولويات، «اللجنة هيكون عندها وضع رؤية شاملة حول الألويات والقواعد التي سيتم الاستناد إليها بالنسبة لشباب المحبوسين بإضافة مهمة جديدة وهي الغارمين والغارمات».

وأكد أن دور اللجنة لا يقتصر فقط على خروج الشباب أو الغارمين والغارمات من السجن ولكن سيمتد هذا الدور بخروج هؤلاء الشباب ودمجهم في المجتمع، «الشباب اللي اتحبسوا دول فقدوا عملهم أو اتفصلوا من جامعتهم وغيرها من المسائل التي تحتاج لمجهود في دمجهم في المجتمع، وده دور سياسي ليس على كاهل الحكومة فقط ولكن على كاهل المجتمع المدني».

وتابع: «عندنا بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي تعمل في مجال الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، وسيلعبون دورا أعظم وأكبر خلال الفترة المقبلة».