مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 لـ 66 وزارة وجهة حكومية

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء وزارة المالية، من صرف مرتبات أبريل الحالي، للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة حكومية، تابعة للجهاز الإداري للدولة، والتي تم صرفها مبكرًا مع حلول عيد الفطر المبارك.

موظفو الـ 66 وزارة وجهة حكومية يتقاضون مرتباتهم على مدار 4 أيام متتالية

ويحصل موظفو الـ 66 وزارة وجهة حكومية على مرتباتهم على مدار 4 أيام متتالية حسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في نهاية شهر مارس الماضي، إذ تبدأ الوزارة المذكورة في صرف مرتبات شهر مايو 2022، يوم الإثنين الموافق 23 مايو المقبل، لعدد 33 وزارة وجهة حكومية بوزارات: الداخلية والصحة والسكان والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والزراعة والري والموارد المائية والخارجية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام والمالية والتنمية الإدارية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والبيئة والآثار ووزارتي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت «المالية» أنه في اليوم التالي أي الثلاثاء الموافق 24 مايو المقبل، سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2022، لنحو 33 وزارة وجهة وجهازا تابعا للجهاز الإداري للدولة، منها: الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز القومي للاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد.

ووفقا للوزارة فإن يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مايو المقبل، سيتم صرف مرتبات مايو 2022 للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة وإدارة حكومية، ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات الخاصة بهم في المواعيد المحددة سابقا.

من يدفع ضريبة المرتبات

وفي وقت سابق كانت قد حددت مصلحة الضرائب المصرية الالتزامات والأعباء الضريبية التي يتحملها أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات، التي تتحملها نيابة عن الموظفين والعمال لديها، وتلتزم بخصمها شهريًا على أن توردها إلى المصلحة على 4 دفعات في العام، مؤكدة عبر صفحتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنه على أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات تقديم نموذج السداد الشهري، وتوريد ما تم خصمه تحت حساب ضريبة المرتبات خلال الـ15 يومًا الأولى من كل شهر على 4 مرات في العام الواحد.