المالية: التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي ساعد على امتصاص الصدمات العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، لافتًا إلى أنّنا ماضون في تهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات التنموية؛ بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير، خلال لقائه خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، أنّ مصر تتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتسق مع قوة الروابط التاريخية بين الشعبين، خاصة أنّ هذا العام يتزامن مع مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

تجنب الازدواج الضريبي

وأوضح أنّ مصر حريصة على التوصل إلى اتفاقية مشتركة لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين؛ على نحو يُسهم في تعزيز سُبل زيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في المجال الجمركي، لتسهيل تداول السلع والبضائع بين البلدين، فضلًا عن إطلاق حوار دوري مشترك بين وزارتي المالية.

التحول الرقمي

وأشار الوزير إلى أهمية إقامة روابط مشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين، عبر الغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال المشتركة؛ على نحو يضمن التواصل الدائم وزيادة حجم التبادل التجاري، مؤكدًا أنّ الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وأسهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة في ظل خطة التحول الرقمي، وحوكمة وميكنة الإجراءات، وتيسيرها، وتقليل زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضي والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية في مصر.

وأشاد خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان في مصر، بالتعاون بين البلدين، حيث تعد منطقة جنوب سيناء أحد المقاصد السياحية للمواطنين من بلاده، خلال الفترة الحالية، ويصل عدد السائحين الكازاخيين سنويًا إلى نحو 150 ألف سائح، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي المشترك؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين، بما يسمح بزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تصدير المنتجات المصرية إلى بلاده من سلع زراعية وأسماك، خاصة أنّها تلقى رواجًا كبيرًا لدى الشعب الكازاخي، وتصدير بلاده للقمح والصوف إلى مصر، فضلًا عن إنشاء منطقة صناعية مشتركة.

حضر اللقاء: رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين، والدكتور محمد إبراهيم، معاون الوزير للشؤون السياسية والاقتصادية، وحنان خلاف، مدير عام الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب.