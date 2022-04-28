«وزارة المالية» تضخ ملايين من «الفكة» في الأسواق قبل عيد الأضحى

لا تكتمل فرحة عيدي الفطر والأضحى المباركين دون الحصول على العيدية وغالبا ما تكون «فلوس ورقية»، أو المعدنية جديدة ولذلك تحرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية على توفير النقود الورقية الجديدة أو العملات المعدنية الفكة.

وكشف مصدر مطلع عن استعدادات وزارة المالية لضخ كميات كبيرة من النقود الفكة المعدنية في الأسواق قبل حلول عيد الفطر المبارك وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الوزارة ستضخ كميات إضافية من النقود الجديدة خاصة من فئات الخمسة والعشرة والعشرين جنيهًا بمقر مصلحة سك العملة والخزانة المصرية بمحافظة القاهرة.

وأشار المصدر إلى أنه بالتزامن ستضخ كمية كبيرة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لتلبية حاجة الأسواق المحلية والمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية لضمان تيسير حركتي البيع والشراء وضماناً لحدوث اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

ولفت المصدر إلى أن وزارة المالية اعتادت قبيل الأعياد وخصوصاً عيدي الفطر والأضحى المباركين على ضخ كميات كبيرة من النقود الورقية الجديدة علاوة على ضخ كميات كبيرة من العملات المعدنية الجديدة المساعدة.

35 مليون جنيه فكة بالأسواق شهرياً

وأكد المصدر أن حجم وكمية الفكة المعدنية التي يتم ضخها شهرياً بالأسواق لا تقل عن 35 مليون جنيه بما يُساعد فى توفير احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، وعلى ضوء حجم أعمالهم.

وتابع المصدر أن توفير الفكة للمواطنين يتم دون حد أقصى لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل من خلال مقر مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بالدراسة، وميدان لاظوغلي بمحافظة القاهرة على النحو الذى يُسهم في توزيع الفكة على أكبر عدد من المواطنين، موضحًا أنه يتم تزويد شتى المحافظات بـالفكة على ضوء احتياجاتها.