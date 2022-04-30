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الخشت يهنئ السيسي بعيد الفطر: أعاده الله على بلادنا بالرخاء والبركات

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أحمد أبوضيف
09:08 ص | السبت 30 أبريل 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا بالرخاء والأمان والبركات.

عيد الفطر المبارك 2022

وأرسل الخشت، برقية تهنئة لرئيس رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ كل قيادات الدولة والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم.

جامعة القاهرة

وأكّد الخشت أنَّ عيد الفطر هو بمنزلة جائزة الإثابة عن الأعمال الطيبة خلال شهر رمضان تقربًا إلى الله عز وجل، منوهًا إلى أنَّه يجب مواصلة العمل في مختلف القطاعات للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية والصحية لخدمة المجتمع والمشروعات القومية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.