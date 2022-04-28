«البحوث الفلكية» تكشف موعد عيد الأضحى 2022

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، موعد عيد الأضحى 2022 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، إذ من المقرر أن يكون يوم السبت 9 يوليو المقبل 2022، مشيرا إلى أن الجهات المختصة هي المنوطة بالاعلان عن الموعد خاصة المملكة العربية السعودية، نظرا لارتباط عيد الأضحى المبارك بمناسك الحج.

موعد عيد الأضحى 2022

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد عيد الأضحى 2022 فلكيا يوم السبت، على أن تكون الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري وقفة عيد الأضحى 2022، مؤكدا أن جميع المواعيد و التواريخ التي يجرى الكشف عنها بشأن مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية يكون وفقا للحسابات الفلكية، وأن المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات المادية والعلمية والبشرية التي تؤهله ورصد الظواهر الفلكية دون أي مشكلات ومتابعة حركة النجوم والكواكب و رصد الحطام الفضائي.

استعدادات المستشفيات في عيد الفطر

وفي السياق ذاته، تواصل أجهزة الدولة المختلفة على رأسها المستشفيات الجامعية الاستعداد لعيد الفطر المبارك 2022، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي و المستشفيات الجامعية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أي أزمات أو طورائ خلال الإجازة مع توفير كافة المستلزمات الطبية والكوادر خلال فترة العطلة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.