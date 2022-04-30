«المشاط» ومسؤول أمريكي تبحث التعاون في العمل المناخي بين مصر وواشنطن

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ، ديفيد ثورن، وذلك لمناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي بين مصر والولايات المتحدة، بجانب ملفات أخرى ذات صلة بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

اهتمام الرئاسة بـ «الطاقة المتجددة».. قرار برفع الإنتاج ليغطي 42% من احتياجات الدولة

يأتي ذلك في إطار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حجم الطاقة الناتجة عن المصادر المتجددة لتصل إلى تغطية 42% من احتياجات الدولة، مع حلول عام 2035.

وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلي كيفية الاستفادة من زيارة وفد الغرفة التجارية الأمريكية بمصر ومجلس الأعمال المصري الأمريكي إلى الولايات المتحدة الامريكية.

فرص التعاون المشتركة بالعمل المناخي بين البلدين

كما تم التباحث حول فرص التعاون المشتركة بين مصر والجانب الأمريكي للإعداد لبرنامج يزيد التعاون بين البلدين في مجال العمل المناخي، ويساهم في الجهود المبذولة في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وذلك في ضوء تكوين مجموعة عمل مشتركة خاصة بالمناخ مصرية-أمريكية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

قمة دولية وتغطية إعلامية عالمية لمؤتمر المناخ.. يرسخان مكانة مصر بين الدول

في ذلك السياق، ستستضيف مصر القمة العالمية للمناخ COP 27 للعام الجاري، والتي من المخطط أن تنعقد في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن تؤكد استضافة مصر لمؤتمر المناخ ريادتها وتعزز مكانتها العالمية والإقليمية، وذلك لحضور جميع رؤساء الدول لتلك القمة والحدث البارز، والذي سيهتم بتغطيته جميع وسائل الإعلام العالمية.