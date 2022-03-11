تحركات «التنمية المحلية» لمواجهة التغير المناخي.. خطط وقرارت ومشروعات

تعطي الحكومة قضية المناخ، اهتماما بالغا، بعدما أصبحت إشكالية كبيرة تفرض نفسها على العالم، بسبب تأثيرها المباشر على البيئة والصحة العامة وإنتاج الغذاء وفرص التنمية، وكل مناحى الحياة، بدرجة باتت تحدد مصير العالم.

ووضعت الدولة، مسألة المناخ ضمن على رأس أولوياتاتها، لترجمة تكليفات القيادة السياسية، بالحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية، والتكيف مع تغير المناخ، وتفعيل كل الوسائل الصديقة للبيئة، إذ أوضح تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، مجموعة من الإجراءات الجارى اتخاذها، لتعزيز قضية المناخ.

إجراءات التنمية المحلية لمواجهة تغير المناخ

- التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية، لإطلاق مبادرات مجتمعية في مواجهة التغيرات المناخية.

- تفعيل خطة التحول التدريجي، نحو تبني أجندة وطنية شاملة مستجيبة للمناخ، بمشاركة جهات العمل التنموي بالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية والمجتمع المدني.

مجلس وطنى لمواجهة التغيرات

- تأسيس «المجلس الوطنى للتغيرات المناخية»، بقيادة رئيس الوزراء، والتنسيق بين الجهات المختصة.

- العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر، التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

- توجيه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة، لمواجهة تغير المناخ.

الحد من انبعاثات الكربون

- العمل على تحقيق التوازن المطلوب بين الرؤية العالمية للمناخ، والحاجة لخفض الانبعاثات، والتطلعات المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.

- بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز النمو الأخضر، ودعم الاستثمار بيئيا واجتماعيا، وتعظيم الاستثمارات الحكومية فى هذا المجال.

- توفير بيئة داعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، لتتبنى المشروعات منخفضة الانبعاثات، والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء.

- إطلاق الاسترتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة، على مستوى وحدات الإدارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقري والمدن.

- تنفيذ برنامج طموح مع وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربي، لوضع منظومة لإدارة المخلفات البلدية، للحد من المشكلات البيئية التى تساهم فى التلوث ورفع درجة الحرارة.

- استثمار حوالي 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية، وعمليات التشغيل لتحسين البيئة، والحد من مخاطر المخلفات الصلبة على البيئة.

صدور لائحة المخلفات

- صدور لائحة قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والتأكيد على دور كل جهة والمحافظات، لإنهاء أزمة المخلفات البلدية والخطرة.

- الإشراف على تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار وتحويلها إلى مركبات صديقة للبيئة.

- الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل استهلاك الطاقة، وتطوير منظومة الطرق المحلية والنقل، لتصبح منظومة صديقة للبيئة.

- تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، للحد من التلوث.

- دمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات برنامج التنمية المحلية بالصعيد.

- إلزام الشركات المدرجة بالبورصة، بتقديم تقارير دورية للإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات صلة بالاستدامة والمعايير المتعلقة بالتغير المناخي.

يشار إلى أن مصر حصلت على دعم معظم دول العالم لاستضافة مصر لقمة المناخ «COP 27»، في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.