«تعليم بني سويف» تحصل على مراكز متقدمة في مجال المشروعات الإنتاجية

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية التربية والتعليم، لحصولها على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجال المشروعات الإنتاجية لمدارس التعليم الفني في مجال المحاصيل الزراعية.

وأكد «غنيم»، أن المحافظة لديها استراتيجية داعمة لهذا المجال، ضمن الاستراتيجية التنموية المحلية التي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية، من بينها قطاعي التنمية الزراعية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، مؤكدا دعمه لكل الجهود الهادفة لتحقيق تقدما ملموسا في كل المجالات التنموية في اطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب ومسؤولي التعليم الفني، حيث استعرض تقرير التعليم الفني والجهود التعليمية والتطبيقية في هذا المجال، وأوضح اهتمام وزارة التربية والتعليم الفني بقطاع التعليم الفني، والاستفادة من إمكاناته في خدمة المجتمع، وربط منتج العملية التعليمية بسوق العمل، من خلال توفير فرص وتوجيه طاقاتهم نحو الانتاج المثمر وتحقيق دخل إضافي للطلبة والمعلمين المشاركين.

مدرسة سمسطا تفوز بالمركز التاسع

وأشار وكيل التعليم إلى فوز مدرسة سمسطا الثانوية الزراعية بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية لإجمالي أرباح مشروع رأس المال الدائم للعام 2021/2022، وفوز قسم الخضر بالمدرسة بالمركز الأول، وقسم المحاصيل والفاكهة بالمركز الثالث، وقسم الكيمياء بالمركز التاسع، وفاز قسم الخضر بمدرسة ناصر الزراعية بالمركز الثامن، فيما فازت مدرسة رياض سعد زايد الإعدادية المشتركة بإدارة ناصر التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة المناظرات المدرسية التابعة للصحافة المدرسية.

13 مدرسة شاركت في مشروع رأس المال

وأوضح المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، أن عدد المدارس المشاركة في مشروع رأس المال الدائم ببني سويف 13 مدرسة تعليم صناعي، و6 مدارس تعليم زراعي، بإجمالي أرباح تصل إلى مليون جنيه سنويا.

وأشار إلى أن مدرسة سمسطا الثانوية الزراعية خُصص لها 100 فدان لها من المحافظة بالظهير الصحراوي لسمسطا، حيث تم استصلاحها وتوصيل المرافق لها (مياه - كهرباء) بتكلفة 2.5 مليون جنيه وتم زراعتها، إضافة إلى 20 فدانا ملكية تابعة بالمدرس مزروعة بالخضروات والفاكهة، كما أن المساحة المزروعة بمدرسة ناصر الزراعية تبلغ 24 فدانا، منها 8 أفدنة مزروعة خضروات.