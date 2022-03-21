محافظ بني سويف يشهد احتفالية تكريم 15 من الأمهات المثاليات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مجموعة العربي ،لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك في إطار الاحتفال السنوي بعيد الأسرة وبالتزامن مع احتفالات بني سويف بعيدها القومي، وذلك بحضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام ،الأستاذة أمل حسن وكيل وزارة التضامن ، الأستاذ مصطفى العربي عضو المجلس التنفيذي للمجموعة ،المهندس محمد الريدي مستشار مجلس الإدارة، والأستاذ محمود زهير مدير العلاقات الخارجية للمجموعة، ،الأستاذة شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للأمهات المثاليات المكرمات، مؤكداً على أن جميع أمهات مصر مثاليات،وأن المرأة المصرية كانت وستظل بحق الرمز والقدوة للإيثار والتضحية وأيقونة البذل والعطاء والجود بدون مقابل،وموجها تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة الذين جادوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، معرباً عن تقديره لكل من شارك في تنظيم هذا التكريم والتقليد السنوي من مجموعة العربي ، والذي يأتي في إطار الدور المجتمعي والإنساني للمجموعة

شمل التكريم 15 من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة ، واللائي تم إهداؤهن شهادات تقدير ومجموعة من الجوائز و الأجهزة الكهربائية ، تقديراً وتكريمًا لهن على كفاحهن وقصص نجاحهن