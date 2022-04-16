وزارة التربية والتعليم تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات صفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة سرعة الانتهاء من شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية المحددة لها بالنسبة لصفوف النقل، وإنهاء كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تعقد يوم 7 مايو المقبل، ورقيا في لجان مؤمنة جيداً ومطبقة لجميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة التربية والتعليم تعلن حظر عقد الامتحانات في رمضان

وشددت وزارة التربية والتعليم للمديريات على حظر عقد أي امتحانات خاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في وضع أسئلة امتحانات الترم الثاني والتركيز على الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وزارة التربية والتعليم: دربنا المعلمين على صياغة الأسئلة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، إلى أنها عملت على تدريب المعلمين على كيفية صياغة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني سواء الأسئلة المقالية أو الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم والتي تشمل أسئلة الصواب والخطأ وأسئلة الاختيار من متعدد.

الانتهاء من طباعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي سياق متصل، كشفت مصادر بالمديريات التعليمية، عن أنه جرى الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم، موضحة أن الامتحانات ستكون متوسطة ولا تشمل أي أسئلة خارج المقرر الدراسي، مؤكدة أنه جرى تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم وقياس مخرجات التعلم.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنه جرت طباعة الامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مثل منصة نجوى لميتد ومنصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري.